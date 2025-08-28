Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила изданию Sport24 , что большинство людей, говорящих о ностальгии по временам Советского Союза, тогда даже не жили. Роднина отметила, что есть и те, кто вспоминает о молодых годах, в которых всегда всё хорошо.

Ранее стало известно, что среди россиян вырос интерес к СССР и Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

