Композитор Юрий Антонов признался, что не испытывает ностальгии по СССР
Народный артист РФ Юрий Антонов в беседе с НСН заявил, что ностальгии по советским временам у него нет, но кое-чего всё равно не хватает.
Певец и композитор, народный артист РФ Юрий Антонов заявил НСН, что ему чужда ностальгия по советской эпохе, но недостает хорошего человеческого общения.
«Ностальгии по СССР у меня нет. Единственное - сейчас не хватает теплого человеческого общения, которые было присуще советским людям», - рассказал композитор.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила изданию Sport24 , что большинство людей, говорящих о ностальгии по временам Советского Союза, тогда даже не жили. Роднина отметила, что есть и те, кто вспоминает о молодых годах, в которых всегда всё хорошо.
Ранее стало известно, что среди россиян вырос интерес к СССР и Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru