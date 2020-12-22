Композитор Пахмутова и поэт Добронравов госпитализированы с COVID-19

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт и автор песен Николай Добронравов были госпитализированы с COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий семье госпитализированных.

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По словам источника, Пахмутову и Добронравова направили в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). По данным агентства, состояние обоих "нормальное".

Александра Пахмутова родилась в 1929 году. Она написала музыку к более чем 400 известным советским и российским песням, среди них "Геологи", "Старый клен", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Надежда" и многие другие.

Много лет композитор и пианистка работала в паре со своим мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который родился в 1928 году. Добронравов написал стихи к таким песням, как "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья" и др.

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ФОТО: ru.wikipedia.or
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