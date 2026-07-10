«Компенсацию — в детдом!»: Останина объяснила, чего ждёт в суде от Горячевой
Нина Останина заявила НСН, что не высказывалась по поводу законопроекта о домашнем насилии, который пока еще даже не внесен в Госдуму.
Предметом иска против депутата Госдумы Ксении Горячевой стали именно клевета и безосновательные обвинения, а не суть законопроекта о домашнем насилии, при этом извинения станут достойным исходом дела, а компенсацию можно будет отправить в дом малютки. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Останина ранее подала в суд на свою коллегу — депутата Госдумы Ксению Горячеву — из-за спора о домашнем насилии, сообщило издание «Московский комсомолец». Отмечается, что Останина заявила, что молодые россияне перестанут строить семьи, если законопроект о домашнем насилии примут.
В ответ Горячева подвергла критике позицию Останиной в своем Telegram-канале. По ее словам, нельзя ставить проблему гибели женщин от домашнего насилия ниже опасений по поводу возможного сокращения числа браков. «Проблема для Нины Александровны в том, что женщина вообще осмеливается жаловаться на насилие, а должна терпеть ради государственной статистики браков?» — возмутилась депутат. Как уточнила Останина, она подала иск именно из-за клеветы и беспочвенных обвинений, обсуждать же законопроект сейчас смысла не имеет.
«Предмет спора — не обсуждение темы домашнего насилия, а клевета в мой адрес со стороны депутата Горячевой, обвинение в том, что я оправдываю убийство тысяч женщин ради статистики демографии и количества зарегистрированных браков. Что касается обсуждения закона о домашнем насилии, то предмета обсуждения нет, поскольку письмо, направленное в правительство, и не внесенный в Госдуму законопроект — это не предмет обсуждения. Я не видела текста письма, я не знаю, о чем идет речь в этом законопроекте. До окончания созыва осталось три заседания, он не будет внесен и рассмотрен в этом созыве. Поэтому и моей позиции по законопроекту тоже быть не может — позиция депутата отражается в его голосовании. Кроме пиара и самопиара, которым занимается сейчас Горячева, я ничего в этом не вижу», — сказала Останина.
Собеседница НСН добавила, что ждет от Горячевой извинений, а компенсацию в случае ее присуждения лучше направить в дом малютки.
«Я хотела бы получить извинения. А что касается размера компенсации, если депутат Горячева сочтет возможным помочь дому малютки в городе Орске, думаю, дети только обрадуются, они как раз жертвы того, что у нас разрушается семья. Думаю, правильнее будет, если она внесет в это дело личный вклад», — подчеркнула парламентарий.
В заключение Останина призналась, что не обсуждала скандал между ней и Горячевой со своими подписчиками.
«Я не пиарилась среди своих подписчиков, потому что мне это не нужно. Я защищаю семью не на словах, а теми законодательными инициативами, которые обрели форму закона. А мой комитет принял 70 законов в поддержку семьи, которые подписал президент», — подытожила она.
В свою очередь Горячева в беседе с RTVI заявила, что удивлена решением Останиной обратиться в суд. По ее словам, подобные разногласия должны решаться не в суде, а, например, в парламенте.
«Меня удивляет, что политические разногласия о необходимости ужесточения ответственности за домашнее насилие переносятся в судебную плоскость. Такие вопросы должны обсуждаться открыто — в парламенте, с экспертами, с обществом», — отметила она, добавив, что менять свою позицию не намерена.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что, признав, что насилие в семье недопустимо, государство задаст планку нормальности взаимоотношений, это укрепит институт брака. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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