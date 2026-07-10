Предметом иска против депутата Госдумы Ксении Горячевой стали именно клевета и безосновательные обвинения, а не суть законопроекта о домашнем насилии, при этом извинения станут достойным исходом дела, а компенсацию можно будет отправить в дом малютки. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Останина ранее подала в суд на свою коллегу — депутата Госдумы Ксению Горячеву — из-за спора о домашнем насилии, сообщило издание «Московский комсомолец». Отмечается, что Останина заявила, что молодые россияне перестанут строить семьи, если законопроект о домашнем насилии примут.

В ответ Горячева подвергла критике позицию Останиной в своем Telegram-канале. По ее словам, нельзя ставить проблему гибели женщин от домашнего насилия ниже опасений по поводу возможного сокращения числа браков. «Проблема для Нины Александровны в том, что женщина вообще осмеливается жаловаться на насилие, а должна терпеть ради государственной статистики браков?» — возмутилась депутат. Как уточнила Останина, она подала иск именно из-за клеветы и беспочвенных обвинений, обсуждать же законопроект сейчас смысла не имеет.