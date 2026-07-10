СМИ: Иран готовит новый план покушения на Дональда Трампа

США получили информацию от Израиля, по которой Иран якобы готовит новый план покушения на президента США Дональда Трампа, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о плане ликвидации американского лидера. Как отмечает WSJ, эти разведданные могут только усилить напряжение между Ираном и США.