СМИ: Иран готовит новый план покушения на Дональда Трампа

США получили информацию от Израиля, по которой Иран якобы готовит новый план покушения на президента США Дональда Трампа, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о плане ликвидации американского лидера. Как отмечает WSJ, эти разведданные могут только усилить напряжение между Ираном и США.

Эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном

Также в материале напоминают, что Иран уже нескольких лет заявляет о намерении отомстить Трампу за ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Ранее заместитель губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханян сообщил, что США нанесли удар по территории АЭС «Бушер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Политика

Горячие новости

Все новости

партнеры