Балицкий ввел режим ЧС техногенного характера в Запорожской области

Решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня приняли в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Режим вводится с 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения.

По словам Балицкого, с начала июня по 1 июля Запорожская область подверглась массовым атакам дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. В результате уничтожено 1479 гектаров посевов озимой пшеницы.