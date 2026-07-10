Балицкий ввел режим ЧС техногенного характера в Запорожской области
Решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня приняли в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Режим вводится с 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения.
По словам Балицкого, с начала июня по 1 июля Запорожская область подверглась массовым атакам дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. В результате уничтожено 1479 гектаров посевов озимой пшеницы.
Так, больше всего ущерба получил Каменско-Днепровский, Приморский, Васильевский, Бердянский, Мелитопольский муниципальные округа и городской округ Мелитополь.
Ранее режим техногенной чрезвычайной ситуации ввели на территории Херсонской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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