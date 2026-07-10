Ученые в Приморье впервые зафиксировали леопарда‑прабабушку
Ученые впервые зафиксировали самку леопарда, ставшую прабабушкой, в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье. Об этом сообщило учреждение в мессенджере «Макс».
Отмечается, что этой самкой стала Leo 23F по имени Грация. Она подарила жизнь десяти леопардам из пяти выводков. Грация стабильно приносила потомство раз в два года.
«За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным», - уточняется в сообщении.
Сегодня родословная Грации – одна из самых длинных известных ученым, она включает целых четыре поколения. Появление правнуков самки леопарда ученым удалось отследить благодаря многолетней работе сети фотомониторинга.
Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке у белоруких гиббонов Габины и Персея родился шестой детёныш, напоминает RT.
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