Компания Zoom опровергла информацию об ограничении видеосвязи в России

Корпорация Zoom продолжит поставлять свои услуги в России как частным, так и государственным организациям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

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По словам представителя, Zoom намерен развиваться на российском рынке и продвигать свои продукты в странах СНГ. В компании заявили, что аккаунты Zoom по-прежнему доступны для покупки через сайт "напрямую".

Во вторник Высшая школа экономики (ВШЭ) на своем сайте заявила, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к госсектору в России и СНГ из-за опасения санкционных рисков. Университет заявил о намерении переходить на другие программы для видеосвязи.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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