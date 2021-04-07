Компания Zoom опровергла информацию об ограничении видеосвязи в России
Корпорация Zoom продолжит поставлять свои услуги в России как частным, так и государственным организациям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
По словам представителя, Zoom намерен развиваться на российском рынке и продвигать свои продукты в странах СНГ. В компании заявили, что аккаунты Zoom по-прежнему доступны для покупки через сайт "напрямую".
Во вторник Высшая школа экономики (ВШЭ) на своем сайте заявила, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к госсектору в России и СНГ из-за опасения санкционных рисков. Университет заявил о намерении переходить на другие программы для видеосвязи.
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