«Запрещать не надо». Ректор Бауманки поспорил с депутатами о Zoom
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в эфире НСН не согласился с призывами депутатов отказаться от Zoom .
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в эфире НСН поспорил с депутатами, призывающими российские вузы отказаться от использования приложения.
«В университете уже давно перешли с дистанционного обучения на более привычные формы связи, но несмотря на это Zoom должен быть. Сегодня на нас эта ситуация не влияет, но случаи бывают разные. Когда у нас беда была эти полгода, хоть у нас есть свои разные платформы, но Zoom нас очень выручал. Я не понимаю, почему от него надо отказываться. Мы не про политику, мы про науку, образование и рядом с ним. Это хороший инструмент, и мы им пользовались», - сказал он.
Накануне появилась информация об ограничении продаж сервиса российским государственным учреждениям. В Госдуме предложили вузам заранее отказаться от использования программы и переходить на отечественные аналоги. Ранее сообщалось, что работников российских оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom.
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