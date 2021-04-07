Видеосвязь Zoom станет недоступной российскому госсектору

Компания Zoom Video Communications ограничила поставку услуг видеосвязи для компаний из РФ с участием государства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт IT-дирекции "Высшей школы экономики" (ВШЭ).

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По данным ВШЭ, с 7 апреля в университете будет ограничено использование корпоративной лицензии Zoom, которая позволяла превышать лимит одной сессии. В базовой версии видеосвязь ограничивается 40 минутами.

Отмечается, что ограничения не распространяются на физических лиц, они могут приобретать лицензии в частном порядке, как и раньше. Компания RightConf, представитель zoom.us в России и СНГ выходила на связь с руководством ВШЭ, однако добиться продления лицензии учебному заведению не удалось.

Интерфакс со ссылкой на собственный источник в IT-секторе передает, что решение Zoom Video Communications может быть вызвано санкционными рисками. Агентство не смогло получить комментарий в пресс-службе Zoom.

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ФОТО: РИА Новости
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