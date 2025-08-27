Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России

Американский актёр Стивен Сигал и его сын Доминик стали соучредителями компании «Хикари» в России. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

«Ветераны России» предложили Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО

Согласно реестру, Сигалу принадлежит 34% компании, его сыну - 33%, а оставшиеся 33% - бизнесмену Михаилу Замарину.

В сферах деятельности компании «Хикари» значатся консультирование в области коммерческой деятельности и управления, торговля продуктами и одеждой, продажа самолётов, а также научные исследования в нанотехнологиях.

Ранее Сигал покинул поста гендиректора в ООО «Пять элементов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыБизнесСтивен Сигал

Горячие новости

Все новости

партнеры