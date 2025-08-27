Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
Американский актёр Стивен Сигал и его сын Доминик стали соучредителями компании «Хикари» в России. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Согласно реестру, Сигалу принадлежит 34% компании, его сыну - 33%, а оставшиеся 33% - бизнесмену Михаилу Замарину.
В сферах деятельности компании «Хикари» значатся консультирование в области коммерческой деятельности и управления, торговля продуктами и одеждой, продажа самолётов, а также научные исследования в нанотехнологиях.
Ранее Сигал покинул поста гендиректора в ООО «Пять элементов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Держат за лохов!»: Диетолог заявила, что китайские шарики не помогут похудеть
- Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
- В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
- Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
- Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности
- Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
- Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой
- Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
- Друг Дроздова опроверг слухи об ухудшении состояния телеведущего
- В отрасли объяснили, почему женщины чаще пользуются онлайн-кинотеатрами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru