Компания Samsung удалила букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике
Корейская компания Samsung удалила букву Z со своих страниц в Латвии, Литве и Эстонии. Профильные СМИ не исключают, что она исчезнет и на всех своих европейских страницах бренда.
В частности, на официальном латвийском сайте Samsung модель смартфона Z Fold 3 теперь именуется, как Fold 3. Аналогичные изменения произошли и на прочих прибалтийских страницах марки.
Латинская буква стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: Z наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.
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