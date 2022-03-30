Компания Samsung удалила букву Z со страниц своего сайта в Прибалтике

Корейская компания Samsung удалила букву Z со своих страниц в Латвии, Литве и Эстонии. Профильные СМИ не исключают, что она исчезнет и на всех своих европейских страницах бренда.

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В частности, на официальном латвийском сайте Samsung модель смартфона Z Fold 3 теперь именуется, как Fold 3. Аналогичные изменения произошли и на прочих прибалтийских страницах марки.

Латинская буква стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: Z наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.

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Фото: samsung.com
ТЕГИ:ПрибалтикаСмартфоныSamsung
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