Компания PornHub уволила единственного сотрудника из России

По его словам, он был готов к такому развитию ещё с февраля, однако в головном офисе «не спешили с выводами».

«Я никогда не работал в штате PornHub и был наёмным консультантом по контракту. Прекрасно понимая тогда в феврале, что ребята имеют полное право, как минимум, контракт заморозить, а то и разорвать», — отметил он.

Ранее компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, получив компенсацию за шесть месяцев.

