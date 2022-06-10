Компания PornHub уволила единственного сотрудника из России

Руководство порносайта PornHub уволило единственного сотрудника из России Дмитрия Колодина. Об этом экс-сотрудник портала, занимавшийся в РФ маркетингом, сообщил в своём Telegram-канале.

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По его словам, он был готов к такому развитию ещё с февраля, однако в головном офисе «не спешили с выводами».

«Я никогда не работал в штате PornHub и был наёмным консультантом по контракту. Прекрасно понимая тогда в феврале, что ребята имеют полное право, как минимум, контракт заморозить, а то и разорвать», — отметил он.

Ранее компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, получив компенсацию за шесть месяцев.

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ФОТО: www.picrolls.com
ТЕГИ:КонтрактыРоссияУвольнение
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