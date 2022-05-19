Завкафедрой журфака МГУ уволился и уехал из России
Журналист, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский оставил свой пост и уехал из России. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну», — написал Засурский.
Журналист уехал в США, сейчас он находится в Сан-Франциско, пишет Ura.ru.
Как отметил Засурский, он крайне обеспокоен климатическим кризисом и безуспешно пытался представить свой доклад о климате на встречах Совета по правам человека при президенте России. Экс-завкафедрой отметил, что в США планирует проводить научный конкурс по поиску способов извлечения метана из атмосферы, сообщает телеканал «360».
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