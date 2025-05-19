Компания «ПИК» ответила на обвинения в ограничении доступа операторов связи
Не менее 20 интернет-провайдеров работают в жилых кварталах застройщика «ПИК». Об этом в беседе с NEWS.ru заявили в пресс-службе компании.
Комментируя обвинения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в ограничении доступа операторов связи, застройщик указал, что в некоторых кварталах провайдер «Ловител», ставший причиной разбирательства, не представлен вовсе.
«Таким образом ни «ПИК», ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК», — подчеркнул застройщик.
Ранее в ФАС заявили, что в жилых комплексах группы компаний «ПИК» в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, выявлены ограничения доступа для операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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