Компания «ПИК» ответила на обвинения в ограничении доступа операторов связи

Комментируя обвинения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в ограничении доступа операторов связи, застройщик указал, что в некоторых кварталах провайдер «Ловител», ставший причиной разбирательства, не представлен вовсе.

«Таким образом ни «ПИК», ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК», — подчеркнул застройщик.

Ранее в ФАС заявили, что в жилых комплексах группы компаний «ПИК» в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, выявлены ограничения доступа для операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

