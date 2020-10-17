Компании Москвы планово отчитываются о переводе сотрудников на удаленку

«Компании переводят персонал на дистанционную работу в плановом режиме. Более 90% информации, переданной работодателями, содержит как минимум мобильные телефоны сотрудников. Иные сведения - госномер автомобиля, номер транспортной карты и прочее - при их отсутствии могут оставаться не заполненными. Сам сервис работает стабильно», - отметил Фурсин.

Он отметил, что проблема нагрузки на ресурс, которая отмечалась в первые дни работы, решена.

Ранее мэр Москвы на своем персональном сайте сообщил, что работодатели с 5 октября обязаны перевести на дистанционную работу 30% сотрудников. С 9 октября на портале мэра Москвы заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на дистанционной работе. Данные уже предоставили более 100 тыс. компаний. Около 1 млн сотрудников переведены на дистанционную работу.

