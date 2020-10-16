Собянин рассказал о московском пути борьбы с коронавирусом
Модель частичных ограничительных мер позволяет Москве при пандемии коронавируса провести естественную иммунизацию населения без закрытия экономики, рассказал мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС.
По его словам, есть несколько вариантов реагирования властей на угрозу коронавируса. Шведский вариант, - это когда власти не предпринимают ограничительных мер и идет процесс естественной иммунизации. Есть китайский вариант с жестким закрытием городов и вариант Москвы других европейских городов, когда происходит частичное ограничение перемещения населения и экономической активности, что позволяет работать бизнесу и при этом сглаживать пики роста числа заболевших.
Мэр города подчеркнул, что этот вариант позволяет обеспечивать население медицинской помощью. Он отметил, что только массовая вакцинация позволит победить коронавирус.
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