Маск заявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y состоялась раньше установленного срока на один день. Об этом сообщил глава компании Tesla Илон Маск в соцсети Х.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента... осуществлена на день раньше запланированного срока!» - указал бизнесмен.

Миллиардер поблагодарил за успешную реализацию проекта разработчиков программного обеспечения и микросхем ИИ в организации.

Между тем в Минтрансе России заявили, что беспилотные автомобили могут вывести на российские дороги общего пользования к 2027 году.

