Маск заявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla
Первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y состоялась раньше установленного срока на один день. Об этом сообщил глава компании Tesla Илон Маск в соцсети Х.
«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента... осуществлена на день раньше запланированного срока!» - указал бизнесмен.
Миллиардер поблагодарил за успешную реализацию проекта разработчиков программного обеспечения и микросхем ИИ в организации.
Между тем в Минтрансе России заявили, что беспилотные автомобили могут вывести на российские дороги общего пользования к 2027 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru