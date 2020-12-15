Коммунальщики рекордно быстро очистили Москву от снега

Минувшей ночью в Москве выпало семь процентов месячной нормы снега, снежный покров вырос до десяти сантиметров. Столичные городские службы благодаря слаженной и продуманной работе расчистили улицы за считанные часы. Уже утром город работал в привычном режиме, на дорогах не было заторов из-за снега.

Член Общественной палаты России, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в эфире НСН высоко оценил работу коммунальных служб.

«По крайней мере, в центре города работа людей и техники были четкой и слаженной. Коммунальные службы справляются с уборкой и очисткой основных трасс, а также обеспечением безопасности граждан. Их работа проходит в плановом, штатном режиме», - отметил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в канун Нового года ожидается несколько мощных снегопадов. По его словам, высота снежного покрова в столичном регионе к Новому году может составить 13 сантиметров. При этом столбики термометров в последней декаде декабря будут фиксировать отметку минус шесть градусов.

