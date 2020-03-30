Коммунальные службы готовы к ухудшению погоды в Москве
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды – в том числе с возможным снегопадом – коммунальные службы столицы находятся в режиме повышенной готовности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе в понедельник, 30 марта, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, также прогнозируется мокрый снег. Специалисты подчёркивают, что вечером столбики термометров могут опуститься до отметки -5 градусов, а к утру вторника в столичном регионе может выпасть до 8 сантиметров снега. Петр Бирюков подчеркнул, что под особым контролем коммунальщиков находятся наиболее опасные участки дорог: мосты, эстакады, а также тоннели и площадки торможения перед остановками общественного транспорта.
Ранее НСН писала, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина тому – усиление ветра и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчёркивают, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до девяти вечера 1 апреля, из-за гололедицы — до 18:00 31 марта.
Между тем, ранее МЧС на 30 и 31 марта объявило на территории Москвы и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра.
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