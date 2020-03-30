Не шутка: В Москве к 1 апреля может выпасть до 13 сантиметров снега

В столице к 1 апреля может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега. Об этом сообщает портал «Метеоновости». По словам специалистов, после аномально теплой погоды, которая стояла в столичном регионе на протяжении всего марта, к концу месяца температуры вернуться к климатической норме.

Как отмечают синоптики, в понедельник, 30 марта, после 18:00 в мегаполисе начнутся осадки в виде мокрого снега и снега. Выпадет около 2 сантиметров снега. В ночь на вторник снег усилятся, и к утру выпадет ещё до 6 сантиметров осадков. А в общей сложности, с начала снегопада, до 7-13 сантиметров. Как пишет АГН Москва, осадки будут сопровождаться сильным ветром, местами прогнозируется метель.