Не шутка: В Москве к 1 апреля может выпасть до 13 сантиметров снега
В столице к 1 апреля может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега. Об этом сообщает портал «Метеоновости». По словам специалистов, после аномально теплой погоды, которая стояла в столичном регионе на протяжении всего марта, к концу месяца температуры вернуться к климатической норме.
Как отмечают синоптики, в понедельник, 30 марта, после 18:00 в мегаполисе начнутся осадки в виде мокрого снега и снега. Выпадет около 2 сантиметров снега. В ночь на вторник снег усилятся, и к утру выпадет ещё до 6 сантиметров осадков. А в общей сложности, с начала снегопада, до 7-13 сантиметров. Как пишет АГН Москва, осадки будут сопровождаться сильным ветром, местами прогнозируется метель.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что в понедельник в столичном регионе прогнозируется серьёзное ухудшение погоды, а изменений в лучшую сторону, по его словам, не следует ожидать раньше среды.
«Днем в понедельник нас ожидает некомфортная погода, мягко говоря. Я бы сказал, что это комплекс неприятных явлений: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с. Гололедица, местами сильная. Температура около нулевой отметки, с понижением к вечеру до минус 4 градусов. По области даже до минус 6. Во вторник тепла ждать не откуда, местами небольшой снег. Ночью минус 3-8, а днем минус 1 – плюс 4 градуса. 1 апреля, и это не шутки, минус 4-9 градусов ночью, без осадков правда уже, днем плюс 5 – это максимальное ожидаемое значение. Далее – постепенное повышение температуры», – прогнозирует он.
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