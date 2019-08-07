«Коммерсантъ» заявил о срыве госзакупок жизненно важных лекарств

Как уточняет Газета.ру, большинство сорвавшихся аукционов — региональные. Среди федеральных чаще всего срывались закупки препарата «Ламивудин», который используется для лечения ВИЧ-инфекции.

Как сообщает Ura.ru, количество сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч. это составляет четверть от общего объема тендеров. Большинство из них не состоялись из-за отсутствия заявок.

По мнению экспертов издания «Коммерсантъ», главная причина срыва аукционов – новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что рост российского фармацевтического рынка сократился за последние пять лет в шесть раз. Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что не стоит ожидать значительного роста фармацевтического рынка в ближайшее время.

