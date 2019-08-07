«Коммерсантъ» заявил о срыве госзакупок жизненно важных лекарств

В первой половине этого года количество госзакупок жизненно важных лекарств, которые так и не состоялись, увеличилось в два раза в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

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Как уточняет Газета.ру, большинство сорвавшихся аукционов — региональные. Среди федеральных чаще всего срывались закупки препарата «Ламивудин», который используется для лечения ВИЧ-инфекции.

Как сообщает Ura.ru, количество сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч. это составляет четверть от общего объема тендеров. Большинство из них не состоялись из-за отсутствия заявок.

По мнению экспертов издания «Коммерсантъ», главная причина срыва аукционов – новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что рост российского фармацевтического рынка сократился за последние пять лет в шесть раз. Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что не стоит ожидать значительного роста фармацевтического рынка в ближайшее время.

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