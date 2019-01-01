Путин: Проблемы обеспечения лекарствами надо решать на региональном уровне

Одной из основных проблем здравоохранения в России на сегодняшний день является обеспечение граждан лекарствами, заявил президент РФ в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». При этом решать эту проблему необходимо на региональном уровне, уверен глава государства.

«Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны. Это федеральный источник и региональные источник. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы РФ. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. Кстати по разным лекарствам разная ситуация. Что мы видим? Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя организуются соответствующие процедуры покупки, аукционы не вовремя проводятся. Нет хорошо наложенной системы информирования», — рассказал Владимир Путин.

Президент добавил, что только в семи российских регионах закупаются все виды жизненно важных лекарств. Президент также указал на то, что в некоторых регионах сокращают список, по которому закупают лекарства. Президент напомнил что речь идет о здоровье людей, что является приоритетом.

Затем президент передал слово министру здравоохранения Веронике Скворцовой, которая сообщила, что в 30 регионах были выявлены логистические недоработки, такие как смещение сроков закупок. В частности, проблемы были обнаружены в Саратовской области.

Напомним, что в этом году Владимир Путин проводит семнадцатую «Прямую линию». Главе государства поступило более 1,5 миллионов вопросов, ранее сообщил телеканал «Россия 24».

