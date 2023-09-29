«Коммерсантъ»: В России возник ажиотаж на аутсорсинг ведения воинского учета

Согласно законодательству, организации должны вести воинский учет работников, с которыми заключили трудовой договор. С 1 октября штрафы за нарушения в данной сфере ужесточат: они вырастут с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей (в зависимости от статьи).

Некоторые профильные компании заявили о заметном приросте спроса на аусорсинг воинского учета. Так, изменения отмечают «Юнистафф Пейрол» (компания ANCOR), «Мариллион», «Северсталь — Центр единого сервиса», 1С-WiseAdvice, Б1.

При этом работодатели и компании, предоставляющие услугу ведения воинского учета, жалуются на трудности при сдаче документов в военкоматы. Так, комиссариаты должны принимать данные в бумажном виде, однако они не справляются с потоком обратившихся: в некоторых очередь на прием документов расписана на месяц. Специалисты также жалуются на отсутствие единых стандартов: каждый военкомат работает «по-своему», точного списка необходимых документов нет. Кроме того, некоторым организациям, в которых меньше десяти военнообязанных, могут отказать в согласовании мероприятий по учету.

