«Коммерсантъ»: В России возник ажиотаж на аутсорсинг ведения воинского учета
Ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг ведения воинского учета возник в России в преддверии увеличения штрафов за нарушение порядка этого процесса. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно законодательству, организации должны вести воинский учет работников, с которыми заключили трудовой договор. С 1 октября штрафы за нарушения в данной сфере ужесточат: они вырастут с 5 тысяч до 400–500 тысяч рублей (в зависимости от статьи).
Некоторые профильные компании заявили о заметном приросте спроса на аусорсинг воинского учета. Так, изменения отмечают «Юнистафф Пейрол» (компания ANCOR), «Мариллион», «Северсталь — Центр единого сервиса», 1С-WiseAdvice, Б1.
При этом работодатели и компании, предоставляющие услугу ведения воинского учета, жалуются на трудности при сдаче документов в военкоматы. Так, комиссариаты должны принимать данные в бумажном виде, однако они не справляются с потоком обратившихся: в некоторых очередь на прием документов расписана на месяц. Специалисты также жалуются на отсутствие единых стандартов: каждый военкомат работает «по-своему», точного списка необходимых документов нет. Кроме того, некоторым организациям, в которых меньше десяти военнообязанных, могут отказать в согласовании мероприятий по учету.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru