«Коммерсантъ»: В марте-апреле автозапчасти в РФ подорожали на 30%
В марте-апреле 2022 года автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 31% по сравнению с февралем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Тинькофф Страхование».
Отмечается, что сложности с поставками привели к нехватке бамперов, стекол и фар. Также наблюдаются сложности с импортом электроники.
По данным источника, среди наружных кузовных элементов больше всего подорожали передний и задний бамперы (на 34% и 32% соответственно). Примерно такие же показатели по стоимости передних фар, крыльев, дверей, капотов и решеток радиатора. При этом меньше всего подорожали стекла (на 26%).
По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, стоимость некоторых запчастей в указанный период в шесть раз превышала рекомендованную розничную. Так, согласно данным, Russian Automotive Market Research, по итогам прошлого месяца средняя цена оригинальных запчастей по страховой корзине увеличилась на 96,6% и составила 94 тысячи 200 рублей.
Заместитель гендиректора по сервису дилера «Авилон» Алексей Гуляев сообщил, что сейчас в России наиболее дефицитными считаются запчасти для кузовного ремонта. По его словам, таких запасов на складах хватит только на два-четыре месяца. Глава сервиса Fresh Auto Илья Иванский добавил, что примерно треть технических центров в РФ сейчас сталкивается со сложностями по деталям, особенно для двигателей, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также некоторых расходников, в том числе моторного масла, фильтров и свечей зажигания.
Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко рассказал, что Банк России предусмотрел расчет стоимости полиса ОСАГО по неоригинальным запчастям для сдерживания удорожания страховки. Так, по КАСКО компании предлагают клиентам доплатить около 20-40% к действующим полисам для сохранения объема страхового покрытия на прежнем уровне.
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