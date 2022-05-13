«Коммерсантъ»: В марте-апреле автозапчасти в РФ подорожали на 30%

В марте-апреле 2022 года автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 31% по сравнению с февралем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Тинькофф Страхование».

Отмечается, что сложности с поставками привели к нехватке бамперов, стекол и фар. Также наблюдаются сложности с импортом электроники.

По данным источника, среди наружных кузовных элементов больше всего подорожали передний и задний бамперы (на 34% и 32% соответственно). Примерно такие же показатели по стоимости передних фар, крыльев, дверей, капотов и решеток радиатора. При этом меньше всего подорожали стекла (на 26%).

По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, стоимость некоторых запчастей в указанный период в шесть раз превышала рекомендованную розничную. Так, согласно данным, Russian Automotive Market Research, по итогам прошлого месяца средняя цена оригинальных запчастей по страховой корзине увеличилась на 96,6% и составила 94 тысячи 200 рублей.