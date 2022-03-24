«Коммерсантъ»: Импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%

Импорт алкоголя в Россию в годовом выражении может сократиться примерно на 40%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова.

По его словам, снижение импорта алкогольных напитков вызвано осложнением геополитической обстановки, проблемами с логистикой, а также изменением курса рубля.

При этом отмечается, что сложности с импортом алкогольных напитков в Россию начались еще до начала спецоперации на Украине. Так, в начале 2022 года из-за скопления грузов на границе с Латвией увеличились тарифы и сроки доставки. А в конце февраля - начале марта импортеры приостанавливали продажи на несколько дней после падения курса рубля, что вызвало рост цен на импортные алкогольные напитки у поставщиков. К тому же несколько крупных компаний временно приостановили поставки в Россию.

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Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что снижение импорта связано с отказом ряда производителей из Италии и Франции в поставках продукции, а также с логистическими и платежными проблемами. В то же время в компании надеются сохранить 75-80% импорта за счет поставщиков, которые согласны продолжать работать с Россией, и найти новых производителей в Армении, ЮАР и Южной Америке.

Дмитрий Исаченков также добавил, что Ladoga рассматривает новые маршруты импорта через дружественные страны, изучая вопрос расчетов через прямую конвертацию в валюту поставщиков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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