«Коммерсантъ»: Импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%
Импорт алкоголя в Россию в годовом выражении может сократиться примерно на 40%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова.
По его словам, снижение импорта алкогольных напитков вызвано осложнением геополитической обстановки, проблемами с логистикой, а также изменением курса рубля.
При этом отмечается, что сложности с импортом алкогольных напитков в Россию начались еще до начала спецоперации на Украине. Так, в начале 2022 года из-за скопления грузов на границе с Латвией увеличились тарифы и сроки доставки. А в конце февраля - начале марта импортеры приостанавливали продажи на несколько дней после падения курса рубля, что вызвало рост цен на импортные алкогольные напитки у поставщиков. К тому же несколько крупных компаний временно приостановили поставки в Россию.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что снижение импорта связано с отказом ряда производителей из Италии и Франции в поставках продукции, а также с логистическими и платежными проблемами. В то же время в компании надеются сохранить 75-80% импорта за счет поставщиков, которые согласны продолжать работать с Россией, и найти новых производителей в Армении, ЮАР и Южной Америке.
Дмитрий Исаченков также добавил, что Ladoga рассматривает новые маршруты импорта через дружественные страны, изучая вопрос расчетов через прямую конвертацию в валюту поставщиков.
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