«Коммерсантъ»: Импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%

Импорт алкоголя в Россию в годовом выражении может сократиться примерно на 40%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова.

По его словам, снижение импорта алкогольных напитков вызвано осложнением геополитической обстановки, проблемами с логистикой, а также изменением курса рубля.

При этом отмечается, что сложности с импортом алкогольных напитков в Россию начались еще до начала спецоперации на Украине. Так, в начале 2022 года из-за скопления грузов на границе с Латвией увеличились тарифы и сроки доставки. А в конце февраля - начале марта импортеры приостанавливали продажи на несколько дней после падения курса рубля, что вызвало рост цен на импортные алкогольные напитки у поставщиков. К тому же несколько крупных компаний временно приостановили поставки в Россию.