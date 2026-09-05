Вблизи Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Тихом океане близ побережья Южных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 144 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп зарегистрировано в 10.52 (02.52 мск. - НСН) 5 сентября», - сообщила эксперт.
Очаг залегал на глубине 44 км под дном моря. Толчки ощущались в населенных пунктах на острове силой до трех баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Бурятии на озере Байкал.
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