Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Франция приостанавливает использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Решение было принято по рекомендации главы Минздрава Франции Оливье Верана, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, власти Италии также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA). Как отметили в ведомстве, использование вакцины прекратили в качестве временной меры предосторожности.
Ранее по тем же причинам было приостановлено использование препарата AstraZeneca в Германии, напоминает телеканал «360».
Кроме того, вакцинация средством от AstraZeneca прекращена Нидерландах, отмечает «Свободная пресса». Более десяти европейских государств также приостановили использование этой вакцины из-за развития тромбоза у привившихся, сообщает МИР 24.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru