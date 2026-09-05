США не будут давать гражданство по рождению детям иностранных дипломатов

Дети сотрудников иностранных правительств, родившиеся в США, не будут считаться гражданами страны по праву рождения, если хотя бы у одного из родителей нет американского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности США.

«Лицо, родившееся в Соединенных Штатах у сотрудника иностранного правительства, не подпадает под юрисдикцию... для целей гражданства по праву рождения... Такое лицо не является гражданином Соединенных Штатов в соответствии с Четырнадцатой поправкой к Конституции», - указано в документе.

Вместе с тем такие дети могут считаться законными постоянными жителями США с момента рождения. Это правило действует в отношении в Соединенных Штатах 4 сентября 2026 года или позже.

Ранее Госдепартамент США создал специальный отдел для борьбы с поездками в страну с целью рождения детей для последующего получения ими гражданства.

