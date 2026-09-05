Глава Минтранса рассказал о проработке открытия новых маршрутов в дружественные страны

Минтранс России прорабатывает с дружественными странами открытие новых маршрутов и увеличение частот действующих рейсов. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Андрей Никитин.

«В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях - странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», - подчеркнул министр.

Как отметил Никитин, каждое новое направление требует согласования с авиавластями государств, определения интереса перевозчиков, наличия инфраструктуры.

Ранее глава Минтранса призвал ускорить процесс импортозамещения систем, летные испытания и серийный выпуск российских самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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