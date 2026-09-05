Глава Минтранса рассказал о проработке открытия новых маршрутов в дружественные страны

США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

РСПП предложил разрешить применять антидроны с боевым зарядом для охраны заводов

Норвегия пообещала поможет россиянам на Шпицбергене

РФ и Китай заключили четыре соглашения о сотрудничестве в космосе

Сафонов и Головин вышли с первых минут в матче ПСЖ – «Монако»