Глава Минтранса рассказал о проработке открытия новых маршрутов в дружественные страны
Минтранс России прорабатывает с дружественными странами открытие новых маршрутов и увеличение частот действующих рейсов. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Андрей Никитин.
«В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях - странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», - подчеркнул министр.
Как отметил Никитин, каждое новое направление требует согласования с авиавластями государств, определения интереса перевозчиков, наличия инфраструктуры.
Ранее глава Минтранса призвал ускорить процесс импортозамещения систем, летные испытания и серийный выпуск российских самолетов.
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