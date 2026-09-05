При взрыве на военном объекте в Боливии погибли два человека, 59 пострадали

Взрыв прогремел на военном объекте города Виача в Боливии, есть жертвы. Об этом заявил заместитель командующего национальной полицией полковник Роджер Рока, сообщает телеканал Red Uno.

«Ранены 59 человек, семь человек числятся пропавшими без вести и два человека погибли», - указал он.

Известно, что ЧП произошло в секторе, где проходят связанные с обращением с оружием и ремонтом тренировки. Причина взрыва пока не установлена.

Ранее в Азербайджане взрыв прогремел на складе боеприпасов близ села Низами в Геранбойском районе, возник пожар.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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