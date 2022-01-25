Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о пожизненном заключении для педофилов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что палата рассмотрит соответствующий документ 26 января.
Согласно законопроекту, пожизненное будет грозить педофилам-рецидивистам, а также преступникам, чьи жертвами стали два и более ребенка.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что поддерживает введение пожизненного заключения для педофилов.
Мишонова также отметила, что данную проблему невозможно решить только лишь ужесточением наказания. По её мнению, необходимо пресекать любые попытки оправдания и продвижения «этого страшного явления».
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