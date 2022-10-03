Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным
Бюджетный комитет Совета Федерации РФ на заседании рекомендовал палате одобрить закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации на Украине и членам их семей.
Так, уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция позволит предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и иные участники спецоперации смогут приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта или участия в СВО. Такое же право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа.
При этом обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе спецоперации, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В таком случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Согласно законопроекту, такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.
Ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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