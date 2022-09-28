Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников СВО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам также могут претендовать также служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие участники спецоперации будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Такое же право будут иметь и члены их семей.
В законе в частности уточняется, что обязательства по кредитам и займам будут прекращены в случае смерти заемщика в ходе СВО. В этом случае от кредитных обязательств будут освобождены и члены семьи погибших.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Захарова: Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на «Северном потоке»
- «Урал» обыграл «Торпедо» в матче Кубка России
- Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2023 году составят более 28 млрд рублей
- Операторы «Службы 122» круглосуточно отвечают на вопросы москвичей по мобилизации
- Уволившихся контрактников мобилизуют в приоритетном порядке
- СМИ: на российско-финской границе появился мобильный военкомат
- «Вопиющий волюнтаризм»: Звягинцев покинул Союз кинематографистов и жюри кинопремий РФ
- «Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и продовольствия
- За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек
- Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru