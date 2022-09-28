Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

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Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам также могут претендовать также служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие участники спецоперации будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Такое же право будут иметь и члены их семей.

В законе в частности уточняется, что обязательства по кредитам и займам будут прекращены в случае смерти заемщика в ходе СВО. В этом случае от кредитных обязательств будут освобождены и члены семьи погибших.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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ФОТО: РИА Новости
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