Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о маткапитале во втором чтении

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.

О новшествах, которые появились в документе, НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Документ поступил в комитет, работа активная началась, 19-го числа планируем рассмотреть законопроект с тем, чтобы рекомендовать Госдуме принять его во втором чтении. Внесены все поправки, которые прозвучали в рамках послания. Это изменяющийся размер материнского капитала, право на маткапитал семьям, у которых родился или был усыновлен первый ребенок, в размере 466 617 рублей, и в случае рождения второго ребенка – 150 тысяч рублей.