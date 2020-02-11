Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о маткапитале во втором чтении
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказала НСН, какие именно поправки внесены в программу расширении маткапитала.
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
О новшествах, которые появились в документе, НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
«Документ поступил в комитет, работа активная началась, 19-го числа планируем рассмотреть законопроект с тем, чтобы рекомендовать Госдуме принять его во втором чтении. Внесены все поправки, которые прозвучали в рамках послания. Это изменяющийся размер материнского капитала, право на маткапитал семьям, у которых родился или был усыновлен первый ребенок, в размере 466 617 рублей, и в случае рождения второго ребенка – 150 тысяч рублей.
В поправках дорабатываются процедурные моменты, которые связаны со сроками рассмотрения и оформлением документов в ПФР, и в МФЦ», - напомнила Ольга Окунева.
Поправки также связаны с усовершенствованием процедуры, которая регламентирует способы распоряжением материнским капиталом. Решение о выдаче сертификата будет приниматься не в течение месяца, как раньше, а в течение 15 дней.
Финансовое обеспечение исполнения закона будет прописано в проекте бюджета, но необходимые средства государство изыщет.
Напомним, поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию 15 января.
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