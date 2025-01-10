Комитет Госдумы рекомендовал продлить программу маткапитала

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее рассказала, что этот законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть во втором и третьем чтениях в первой половине февраля.

На данный момент программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года.

