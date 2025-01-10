Комитет Госдумы рекомендовал продлить программу маткапитала
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как говорится в пояснительной записке, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 годы. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета в 2027–2030 годах в общем объеме 2,776 трлн рублей.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее рассказала, что этот законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть во втором и третьем чтениях в первой половине февраля.
На данный момент программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года.
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