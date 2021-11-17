Комитет Госдумы рекомендовал не разрешать полицейским стрелять при угрозе нападения

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить поправку, разрешавшую полиции стрелять, если задерживаемый пытается совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в нынешней редакции закона полицейский вправе открывать огонь, если задерживаемый пытается приблизиться к нему или прикоснуться к его оружию.