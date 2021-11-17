Комитет Госдумы рекомендовал не разрешать полицейским стрелять при угрозе нападения

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить поправку, разрешавшую полиции стрелять, если задерживаемый пытается совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в нынешней редакции закона полицейский вправе открывать огонь, если задерживаемый пытается приблизиться к нему или прикоснуться к его оружию.

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В то же время сообщается, что законопроект о расширении полномочий полиции комитет Госдумы рекомендовал одобрить во втором чтении. Инициатива, в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий.

Поправки в закон «О полиции» правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года и были приняты в декабре того же года в первом чтении. Полицейским даются полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаПолиция
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