Калягин выступил против изменения Основ культурной политики России

По его словам, существующие в документе положения «в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей», поэтому не требуют дополнительного усиления. Он считает, что контроль будет только мешать творческим экспериментам.

«Ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования невозможна без установления дополнительного контроля», - подчеркнул Калягин.

Глава СТД добавил, что вместо изменения Основ следует заняться разработкой Стратегии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее Александр Калягин был на очередные пять лет переизбран главой Союза театральных деятелей России, он получил голоса 175 участников Союза.

