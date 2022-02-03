Калягин выступил против изменения Основ культурной политики России

Глава Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РСФСР Александр Калягин заявил, что предложения, которые хотят внести в Основы государственной культурной политики РФ, будут мешать развитию культуры, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, существующие в документе положения «в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей», поэтому не требуют дополнительного усиления. Он считает, что контроль будет только мешать творческим экспериментам.

«Ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования невозможна без установления дополнительного контроля», - подчеркнул Калягин.

Глава СТД добавил, что вместо изменения Основ следует заняться разработкой Стратегии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее Александр Калягин был на очередные пять лет переизбран главой Союза театральных деятелей России, он получил голоса 175 участников Союза.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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