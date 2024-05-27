Комитет ГД поддержал штрафы в 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Так, предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, а также растениях, содержащих психотропные вещества или наркотические средства.

Ранее звукорежиссер легендарного альбома группы «КИНО» «Группа крови» Алексей Вишня в разговоре с НСН назвал штраф в пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях «минимальным тарифом» наказания, передает «Радиоточка НСН».

