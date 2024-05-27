Комитет ГД поддержал штрафы в 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов искусства и литературы с информацией о наркотиках. Об этом сообщило РИА Новости.
Так, предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, а также растениях, содержащих психотропные вещества или наркотические средства.
Ранее звукорежиссер легендарного альбома группы «КИНО» «Группа крови» Алексей Вишня в разговоре с НСН назвал штраф в пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях «минимальным тарифом» наказания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru