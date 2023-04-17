Комитет Думы одобрил получение гражданства для заключивших контракт с ВС России иностранцев

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку к проекту закона о гражданстве, согласно которой заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ иностранцы смогут получить российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.