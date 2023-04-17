Комитет Думы одобрил получение гражданства для заключивших контракт с ВС России иностранцев

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку к проекту закона о гражданстве, согласно которой заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ иностранцы смогут получить российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно документу, мужчина, отслуживший в армии не менее года имеет право на подачу заявления о приеме в гражданство РФ без учета требования о постоянном проживании в стране.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишать уехавших из России гражданства за критику властей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывникиГражданство РФ

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