Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму
Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, отказалась снимать политика с учета как склонного к экстремизму и терроризму. Об этом заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.
«С учета не сняли», — приводит слова защитника РИА Новости.
В декабре Навального сняли с учета в ИК-2 как склонного к совершению побега. Предполагалось, что в январе политика могут снять с профучета как склонного к экстремистской деятельности.
Ранее соратников Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова, включили в перечень террористов и экстремистов, напоминает Ura.ru.
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