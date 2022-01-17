Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму

«С учета не сняли», — приводит слова защитника РИА Новости.

В декабре Навального сняли с учета в ИК-2 как склонного к совершению побега. Предполагалось, что в январе политика могут снять с профучета как склонного к экстремистской деятельности.

Ранее соратников Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова, включили в перечень террористов и экстремистов, напоминает Ura.ru.

