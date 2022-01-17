Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму

Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, отказалась снимать политика с учета как склонного к экстремизму и терроризму. Об этом заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов

«С учета не сняли», — приводит слова защитника РИА Новости.

В декабре Навального сняли с учета в ИК-2 как склонного к совершению побега. Предполагалось, что в январе политика могут снять с профучета как склонного к экстремистской деятельности.

Ранее соратников Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова, включили в перечень террористов и экстремистов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимирская ОбластьКолонияАлексей Навальный
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