Навального сняли с учета в колонии как «склонного к побегу»
Оппозиционного политика и блогера Алексея Навального сняли с учёта в колонии как «склонного к побегу». Об этом рассказал представитель исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области во время заседания в Петушинском районном суде.
«Навальный только что был снят с профучета как склонный к совершению побега», - цитирует представителя ИК-2 РИА Новости.
В настоящий момент за Навальным осуществляется профучет как за склонным к экстремистской деятельности, однако этот статус с него могут снять уже 7 января.
Ранее в декабре Навальный подал уже пятый иск к руководству учреждения, в котором отбывает наказание по так называемому «делу Ив Роше».
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