Навального сняли с учета в колонии как «склонного к побегу»

Оппозиционного политика и блогера Алексея Навального сняли с учёта в колонии как «склонного к побегу». Об этом рассказал представитель исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области во время заседания в Петушинском районном суде.

«Навальный только что был снят с профучета как склонный к совершению побега», - цитирует представителя ИК-2 РИА Новости.

В настоящий момент за Навальным осуществляется профучет как за склонным к экстремистской деятельности, однако этот статус с него могут снять уже 7 января.

Ранее в декабре Навальный подал уже пятый иск к руководству учреждения, в котором отбывает наказание по так называемому «делу Ив Роше».

