Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов
Два сторонника оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ряд СМИ.
Теперь, согласно законодательству, банки будут обязаны заморозить их средства и приостановить их клиентское обслуживание.
28 сентября 2021 года СКР возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников, в том числе Волкова и Жданова. Сейчас они находятся за границей. В России подозреваемые были объявлены в розыск.
Как сообщало издание ФАН, ранее в колонии Владимирской области осужденного блогера сняли с учета как склонного к побегу.
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