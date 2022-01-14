Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов

Два сторонника оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ряд СМИ.

Теперь, согласно законодательству, банки будут обязаны заморозить их средства и приостановить их клиентское обслуживание.

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28 сентября 2021 года СКР возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников, в том числе Волкова и Жданова. Сейчас они находятся за границей. В России подозреваемые были объявлены в розыск.

Как сообщало издание ФАН, ранее в колонии Владимирской области осужденного блогера сняли с учета как склонного к побегу.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ОппозицияТеррористыАлексей Навальный
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