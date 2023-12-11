Комиссия кабмина одобрила прекращение адвокатского статуса уехавших за границу
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложенные Министерством юстиции поправки к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Как сообщает пресс-служба ведомства, документ предполагает, в том числе, введение нового основания для прекращения адвокатского статуса. Это выезд адвоката из России на срок больше года или на ПМЖ.
В Минюсте уточнили, что предложенные поправки не будут касаться адвокатов, которые выехали за рубеж для лечения, обучения, работы или по другим уважительным причинам.
Ранее Адвокатская палата Москвы приняла решение лишить Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) статуса адвоката, основанием стало недостойное поведение юриста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом
- Судмедэксперты назвали практически мгновенной смерть военкора Татарского
- Представитель Дерипаски подтвердил оспаривание бизнесменом австралийских санкций
- Исследование: Аспирин может помочь при лечении рака
- Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 47%
- Суд отказался заочно арестовывать основателя «Тануки» Орлова
- Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе
- СБУ назвала убитого экс-депутата Киву врагом Украины
- Комиссия кабмина одобрила прекращение адвокатского статуса уехавших за границу
- ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru