Комиссия кабмина одобрила прекращение адвокатского статуса уехавших за границу

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложенные Министерством юстиции поправки к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, документ предполагает, в том числе, введение нового основания для прекращения адвокатского статуса. Это выезд адвоката из России на срок больше года или на ПМЖ.

В Минюсте уточнили, что предложенные поправки не будут касаться адвокатов, которые выехали за рубеж для лечения, обучения, работы или по другим уважительным причинам.

Ранее Адвокатская палата Москвы приняла решение лишить Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) статуса адвоката, основанием стало недостойное поведение юриста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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