Суд продлил арест адвокатам Алексея Навального
Басманный суд Москвы продлил срок ареста адвокатам Алексея Навального (включён Минюстом РФ в список террористов и экстремистов) Алексею Липцеру, Игорю Сергунину и Вадиму Кобзеву, сообщает ТАСС.
По решению суда, юристы, обвиняемые в участии в экстремистском сообществе, проведут в СИЗО ещё три месяца.
«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения до 13 марта 2024 года», - сказано в постановлении.
Ранее Росфинмониторинг внёс Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все их средства, находящиеся в российских банках, будут заморожены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru