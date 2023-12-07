Суд продлил арест адвокатам Алексея Навального

Басманный суд Москвы продлил срок ареста адвокатам Алексея Навального (включён Минюстом РФ в список террористов и экстремистов) Алексею Липцеру, Игорю Сергунину и Вадиму Кобзеву, сообщает ТАСС.

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По решению суда, юристы, обвиняемые в участии в экстремистском сообществе, проведут в СИЗО ещё три месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения до 13 марта 2024 года», - сказано в постановлении.

Ранее Росфинмониторинг внёс Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все их средства, находящиеся в российских банках, будут заморожены.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:АрестСИЗОЭкстремизмАдвокатыАлексей Навальный

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