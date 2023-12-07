Суд продлил арест адвокатам Алексея Навального

По решению суда, юристы, обвиняемые в участии в экстремистском сообществе, проведут в СИЗО ещё три месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения до 13 марта 2024 года», - сказано в постановлении.

Ранее Росфинмониторинг внёс Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все их средства, находящиеся в российских банках, будут заморожены.

