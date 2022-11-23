Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать издание DOXA экстремистским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.
«Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания DOXA экстремистский организацией и запрете ее деятельности на территории РФ», — отметил парламентарий в ходе заседания комиссии.
По словам Пискарева, на ресурсах DOXA размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона. В частности, издание, «которое действует в том числе из Германии», публиковало инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники в РФ, материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления правоохранителям.
Глава думской комиссии добавил, что действия DOXA по вовлечению молодежи в противоправную деятельность «должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку».
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