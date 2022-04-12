Четверых редакторов журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что суд приговорил их к двум годам исправительных работ, а также запретил им в течение трёх администрировать сайты.

Уголовное дело было возбуждено после видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами, в котором Роскомнадзор увидел призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях и нарушает порядок организации собрания. Позже видео было удалено по требованию регулятора.

