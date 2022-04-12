Четверых редакторов журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ
Бывшие редакторы студенческого издания DOXA Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные деяния, сообщает пресс-служба Дорогомиловского районного суда Москвы.
Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что суд приговорил их к двум годам исправительных работ, а также запретил им в течение трёх администрировать сайты.
Уголовное дело было возбуждено после видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами, в котором Роскомнадзор увидел призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях и нарушает порядок организации собрания. Позже видео было удалено по требованию регулятора.
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