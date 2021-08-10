«Активно этим занимаюсь». Комик Илья Соболев - о самоцензуре в шутках

«Можно шутить обо всем, но смотря как это делать и когда. Это очень тонкая история. Если мы сейчас послушаем шутки, которые существуют, про ужасные события прошлого… Например, 20 лет назад 12 сентября было очень неуместно шутить про 11 сентября. Но сейчас в местах, где это допустимо, шутки про 11 сентября звучат даже из уст тех, кто имел прямое отношение к этому страшному событию. При этом есть вещи, о которых шутить можно, но некоторые люди делают это очень плохо. Например, можно очень даже мило шутить про глаза. Но некоторые могут пошутить про глаза так, что это будет выглядеть оскорблением. Так что все зависит от места и времени. Я лично не знаю ни одной запретной темы, кроме тех, которые устанавливают те, кто не хочет слушать какие-то шутки», - сказал Соболев.

При этом он признался, что в последнее время часто занимается самоцензурой, чтобы кого-то не обидеть своими шутками.

«Конечно. Последнее время этим (самоцензурой – прим. НСН) активно занимаюсь. Можно шутить, но с поправками на время. Вот сейчас, например, можно точно шутить не обо всем. Сегодня время напряженное и ты можешь шуткой, как это и случилось сейчас, «не того человека» задеть, и мы видим, к чему это может привести», - отметил комик.

По мнению Соболева, арестованному Идраку Мирзализаде сейчас уже поздно что-то советовать, но тот может сделать из произошедшего выводы.

«А сейчас что уже советовать? Все прошло. Впредь будет понимать, что сейчас нет «свободных» площадок, где можно что-либо делать и тебе ничего за это не будет. Даже, если ты ничего не имел в виду плохого, если кто-то захочет, тебе это просто припишут. Интернет также давно уже не свободная от цензуры площадка», - заключил собеседник НСН.

В конце июля стало известно, что известный стендап-комик Идрак Мирзализаде стал фигурантом административного дела из-за националистической шутки про русских.

Уже зная о вызове в прокуратуру, Мирзализаде вновь повторил эту же шутку.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб. У меня лучший друг Коля Андреев, он мой лучший друг на время этого конфликта, и у Коли реально ********* матрас», - сказал он, выступая в пятницу, 30 июля в одном из столичных заведений.

9 августа суд приговорил комика к 10 суткам административного ареста. В зале суда он заявил, что не признает вину, однако раскаивается. Кроме того, Мирзализаде подчеркнул, что шутка была выдернута из контекста, согласившись, что «для неподготовленного зрителя это звучит ужасно».