Комик Руслан Белый посетовал на отсутствие заработка в России

«Мой переезд остановил любые мои заработки на территории России, вообще любые формы заработка. Я вышел из всех ИП, ООО, продал всю недвижимость и все остальное», - сказал Белый

Он признался, что переезд обошелся ему дорого, и, уехав в страну Евросоюза, сейчас он вынужден тратить ранее заработанный капитал.

Ранее Белый Москву и Барселону. По его мнению, российская столица - лучший город в мире.

