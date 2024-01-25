Комик Руслан Белый посетовал на отсутствие заработка в России
25 января 202419:25
Стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом), уехавший из России в Испанию, в подкасте Laika Pro о положении дел после отъезда из родной страны.
«Мой переезд остановил любые мои заработки на территории России, вообще любые формы заработка. Я вышел из всех ИП, ООО, продал всю недвижимость и все остальное», - сказал Белый
Он признался, что переезд обошелся ему дорого, и, уехав в страну Евросоюза, сейчас он вынужден тратить ранее заработанный капитал.
Ранее Белый Москву и Барселону. По его мнению, российская столица - лучший город в мире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru