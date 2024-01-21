СМИ: комик Александр Ревва уехал из России с женой и детьми
21 января 202416:59
Шоумен Александр Ревва вместе с женой и двумя дочерьми покинул Россию, сообщил телеканал «360».
Отмечается, что причиной отъезда артиста мог стать бойкот на телевидении. О том, куда уехал комик, не уточняется.
Ранее стало известно, что Ревву вырезали из «Песни года». Выступление артиста не вышло в эфир.
После начала спецоперации на Украине шоумен практически перестал появляться на публике. В СМИ появилась информация, что он эмигрировал в Испанию. Позже комик возобновил концертную деятельность, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru