СМИ: комик Александр Ревва уехал из России с женой и детьми

Шоумен Александр Ревва вместе с женой и двумя дочерьми покинул Россию, сообщил телеканал «360».

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Отмечается, что причиной отъезда артиста мог стать бойкот на телевидении. О том, куда уехал комик, не уточняется.

Ранее стало известно, что Ревву вырезали из «Песни года». Выступление артиста не вышло в эфир.

После начала спецоперации на Украине шоумен практически перестал появляться на публике. В СМИ появилась информация, что он эмигрировал в Испанию. Позже комик возобновил концертную деятельность, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:ТелевидениеМузыкантыРоссия

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