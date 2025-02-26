Комики Дедищев и Чебатков попали в ДТП в США

Стендап-комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП во время путешествия в США. Об этом сообщил сам Дедищев в Telegram-канале.

Юморист рассказал, что вместе с коллегой пересек 11 штатов. Проезжая Нью-Мексико, комики попали в аварию. Машина с Дедищевым и Чебатковым налетела на посторонний предмет на дороге. В ДТП попали и другие авто, на место инцидента прибыла полиция.

Дедищев опубликовал видео ЧП. Машину, на которой передвигались комики, погрузили на эвакуатор.

«Все хорошо, мы живы, мы едем», - отметил Дедищев.

Между тем юмориста Михаила Галустяна внесли в санкционный список Евросоюза, пишет «Свободная пресса».

