Комики Дедищев и Чебатков попали в ДТП в США
Стендап-комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП во время путешествия в США. Об этом сообщил сам Дедищев в Telegram-канале.
Юморист рассказал, что вместе с коллегой пересек 11 штатов. Проезжая Нью-Мексико, комики попали в аварию. Машина с Дедищевым и Чебатковым налетела на посторонний предмет на дороге. В ДТП попали и другие авто, на место инцидента прибыла полиция.
Дедищев опубликовал видео ЧП. Машину, на которой передвигались комики, погрузили на эвакуатор.
«Все хорошо, мы живы, мы едем», - отметил Дедищев.
Между тем юмориста Михаила Галустяна внесли в санкционный список Евросоюза, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru